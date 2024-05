Mancini lamenta ausências de Pulga e Saulo e projeta jogo contra o CRB: "Não sei se estarão aptos"

Os dois jogadores não chegaram a viajar para São Paulo. De acordo com o comunicado do Vovô, Erick Pulga está com uma lesão muscular no adutor da coxa direita, já a situação de Saulo Mineiro é uma lesão muscular em reto femoral da coxa direita

Os atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro desfalcaram o Ceará na derrota ante o Mirassol, por 3 a 2, na segunda rodada da Série B. Em coletiva concedida após o jogo, que ocorreu na noite desta segunda-feira, 29 o técnico Vagner Mancini comentou as ausências e destacou os pontos que poderiam ter sido melhores se os atletas estivessem disponíveis.

“São Jogadores muito importantes dentro do contexto do Ceará hoje. O Pulga é um atleta de transição, que já estamos acostumados a jogar com ele. O Saulo também. Em virtude disso, a gente perdeu um pouquinho da saída rápida de contra-ataque, nós demorávamos muito, no primeiro tempo, com a bola nos pés, isso em função de um jogo mais apoiado, muito em função das peças que entraram [...] Não sei se para quinta-feira os dois estarão aptos, mas existe sim a expectativa”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Momentos antes da partida, o Alvinegro divulgou o boletim médico e detalhou a situação dos atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro. Os dois jogadores não chegaram a viajar para São Paulo. De acordo com o comunicado do Vovô, Erick Pulga está com uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Conforme apurou o Esportes O POVO, o atacante, que é o principal jogador do time e artilheiro na temporada, se machucou em um dos treinos da última semana.