Lesionados, Luiz Otávio e Zé Roberto são desfalques do Ceará contra o Tombense

Os jogadores viajaram para o confronto de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, mas foram cortados da partida por lesão, conforme divulgou o boletim médico do clube

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 20, o boletim do departamento médico antes do duelo contra o Tombense, pela Copa do Brasil, onde consta com dois atletas que viajaram para a partida: o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Zé Roberto. O defensor trata de uma Mialgia na panturrilha esquerda, enquanto o camisa 63 se recupera de um trauma no tornozelo esquerdo.

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO, o volante Richardson já era desfalque certo para a partida de ida da Copa do Brasil. O jogador sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e segue sem previsão de volta.

Também seguem no departamento médico o volante Fernando Sobral, com lombalgia, e o atacante Jael, que se recupera de uma cirurgia no tendão de aquiles. Recuperados, os atletas Matheus Peixoto, Dentinho, Buiú e Victor Luís já iniciaram a transição.

