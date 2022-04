Tombense x Ceará ao vivo pela Copa do Brasil 2022; siga transmissão

Tombense e Ceará se enfrentam hoje, 20, às 21h30min, no estádio Soares de Azevedo, em Muriae, Minas Gerais, em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Com uma premiação de R$ 3 milhões em jogo, Ceará e Tombense-MG fazem, nesta quarta-feira, 20, o confronto de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O inédito embate, já que os clubes nunca se enfrentaram na história, acontecerá às 21h30min no Estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Tombense x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Tombense x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Tombense e Ceará

Tombense-MG

4-3-3: Felipe Garcia; David, Jordan, Roger, Reginaldo; Zé Ricardo, Gustavo, Igor; Marcelinho, Jean Lucas, Mingotti. Téc: Hermerson Maria

Ceará

4-3-3:João Ricardo; Michel Macedo, Messias, G. Lacerda, Kelvyn; Geovane, Lindoso, Léo Rafael; Erick, Lima, Vina. Téc: Dorival Júnior

Como chegam Tombense e Ceará para o jogo

Nas fases anteriores, disputadas em jogos únicos e eliminatórios, o Alvinegro de Porangabuçu avançou sem grandes problemas. Na primeira rodada, o clube cearense derrotou o São Raimundo-RR por 3 a 0, fora de casa, com gols de Mendoza, Cléber e João Vitor (contra). Diante do Tuna Luso-PA, desta vez atuando na Arena Castelão, Vina e Cléber balançaram as redes e garantiram a vitória por 2 a 0. Ambos triunfos — que renderam mais de R$ 4,6 milhões — aconteceram ainda sob o comando do ex-treinador da equipe, Tiago Nunes.

O Tombense, por outro lado, passou por dificuldades. A primeira rodada foi contra um outro time cearense, o Icasa, duelo que terminou sem gols, mas com a classificação do Gavião-Carcará, tendo em vista que a fase de entrada do certame nacional dá ao clube melhor ranqueado a vantagem do empate. Na rodada seguinte, diante do Moto Club-MA, a decisão foi para os pênaltis após 1 a 1 no tempo regulamentar e o clube mineiro levou a melhor: 4 a 2 nas cobranças.

