Quadro de medalhas atualizado hoje, 6, das Paralimpíadas; como está

Brasil nas Paralimpíadas 2024: confira o quadro de medalhas atualizado hoje, 6 Crédito: Alexandre Schneider/CPB

Hoje, sexta-feira, 6 de setembro (06/09), com o fim de mais um dia dos Jogos Paralímpicos de Paris, os brasileiros conseguiram conquistar somente três pódios, todos pratas. Próximos do encerramento dos jogos, o time Brasil caiu da sexta para a oitava colocação. A liderança do quadro de medalhas das Paralimpíadas de Paris continua com a China. Desde a abertura dos jogos, o time chinês esteve na primeira colocação. Com uma semana de jogos foram 166 pódios conquistados. Sem nenhum ouro, as medalhas de ouro ficaram por conta de Cecília Araújo nos 50m livre S8 - feminino, Carol Santiago nos 100m peito SB12 - feminino e Talisson Glock 100m livre S6 - masculino. Desta forma, Carol, com a sua prata, ampliou seu recorde de mulher brasileira com mais medalhas na história da competição, com 10 no total.



Antes do início da competição, o Brasil havia vencido 373 medalhas; agora, com as conquistas de Paris, o número atualizado é de 433. Quadro de medalhas das Paralimpíadas atualizado hoje (06/09) CONFIRA AQUI o quadro de medalhas

Medalhas nas Paralimpíadas: quanto o Brasil paga pelo ouro Os medalhistas de ouro em provas individuais receberão R$ 250 mil por medalha este ano. Na França, o título paralímpico em modalidades coletivas, por equipes, revezamentos e em pares (bocha) valerá um prêmio de R$ 125 mil por atleta. Paralimpíadas: quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio A China foi a nação com maior destaque na última edição dos Jogos Paralímpicos. O país asiático encerrou as competições na liderança do quadro de medalhas, com 207, sendo 96 ouros, 60 pratas e 51 bronzes. A Grã-Bretanha manteve-se em segundo lugar tanto no quadro de medalhas padrão, onde a prioridade são as medalhas de ouro, quanto no quadro geral, que soma o total de cada medalha.

Uma mudança nessas classificações distintas foi que o Comitê Paralímpico Russo obteve mais medalhas, mas ficou atrás dos Estados Unidos no modelo padrão, já que a equipe americana conquistou mais medalhas de ouro.

