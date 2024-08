Paris-2024: conheça os quatro atletas cearenses que disputarão Paralimpíadas

Duas semanas após viver a intensidade dos Jogos Olímpicos, a França se prepara para dar início às Paralimpíadas de Paris-2024. Com 12 dias de duração, a competição começa na próxima quarta-feira, 28, e chega ao fim no dia 8 de setembro, com a cerimônia de encerramento.

Serão 4.400 paratletas de 185 países, e as disputas paralímpicas contarão com 22 modalidades. A delegação brasileira, composta por 255 competidores — 138 homens e 117 mulheres —, carrega quatro cearenses. Henrique Barreto, do atletismo; Maciel Santos, da bocha; Edênia Garcia, da natação; e Eugênio Franco, do tiro com arco, representarão o Ceará na Cidade Luz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do quarteto cearense, todos são naturais do interior do Estado. Ao contrário da participação alencarina nas Olimpíadas, em que eram baixas as chances de medalha, nas Paralimpíadas os atletas da Terra da Luz têm chances reais de medalhar em Paris.