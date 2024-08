Paralimpíadas: Brasil conquista medalhas de ouro e bronze no taekwondo feminino

Repórter do caderno de Esportes

O Brasil não para de somar medalhas nas Paralimpíadas de Paris-2024. Na tarde desta sexta-feira, 30, outras duas conquistas foram somadas pelo time verde e amarelo em solo parasiense, dessa vez no taekwondo feminino.

Ana Carolina Moura conquistou o ouro na categoria até 65kg ao bater a anfitriã francesa francesa Djelika Diallo por 13 a 7. Antes dela, Silvana Fernandes bateu a cazaque Kamilya Dosmalova na decisão do bronze com domínio do início ao fim da decisão na categoria até 57 kgs.