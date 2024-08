Paralimpíadas: Brasil conquista medalha de bronze na natação revezamento 4x50m

Talisson Glock fatura bronze nos 200m

Além da medalha na prova coletiva, o brasileiro Talisson Glock também somou a terceira colocação nos 200 metros medley, classe S6 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, no início da tarde desta sexta-feira, 30, ao completar a prova em 2min39s30. A classe S6 se destina a atletas com limitações físico-motoras.

O restante do pódio, o sexto do atleta na carreira, foi composto pelo chinês Hong Yan com 2min37s31, que bateu o recorde mundial e ficou com o ouro, e pelo colombiano Nelson Corso Crispin com 2min38s04, que levou a prata.