Paralimpíadas: Brasil conquista duas medalhas de ouro no atletismo

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Ricardo Mendonça e Petrúcio Ferreira alcançaram a dobradinha do primeiro lugar nos 100 metros nas categorias T37 e T47, respectivamente

O Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro nas Paralimpíadas de Paris-2024 nesta sexta-feira, 30 no atletismo. Ricardo Mendonça e Petrúcio Ferreira alcançaram a dobradinha do primeiro lugar nos 100 metros nas categorias T37 e T47, respectivamente.

Ricardo Mendonça competiu na sessão T37, dedicada a atletas com paralisia cerebral andantes. Além dele, também competiram na categoria os brasileiros Gabriel Costa e Edson Pinheiro. A medalha de prata ficou com o indonésio Saptoyogo Purnomo, enquanto o bronze foi para Andrey Vdovin.

Já Petrúcio Ferreira alcançou a sua terceira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos na categoria T47, para atletas com deficiência nos membros superiores. O norte-americano Korban Best ficou com a prata, enquanto o bronze foi para o marroquino Aymane El Haddaoui.