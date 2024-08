Jogos das Paralimpíadas hoje, 30: horário e onde assistir ao vivo

Jogos Paralímpicos de Paris começaram; Brasil pretende bater recorde medalhas. Veja programação do país hoje, sexta (30/08), com dia e horário

Os jogos Paralímpicos de Paris vão ser transmitidos no site oficial das e no Youtube das Paralimpiadas, Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming).

As Paralimpíadas 2024 tiveram o seu início oficial nessa quarta, dia 28 de agosto, e serão finalizados em 8 de setembro. Confira a seguir a programação dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 de hoje, sexta, 30 de agosto (30/08).

30 de agosto (sexta-feira)



3h30 - Badminton: Fase de grupos



4h - Arco e flecha: Individual feminino e masculino. (Eliminação)



4h - Goalball: Fase preliminar feminina e masculina



4h - Tiro esportivo: Qualificações e finais do feminino, masculino e equipes.



4h30 - Bocha: Individuais feminino e masculino



4h30 - Natação: Eliminatórias do masculino e feminino nos 100m livre, 200m individual medley,

400m livre, 100m peito, 100m costas e revezamento misto 4x50m livre.



4h30 - Remo: Eliminatórias no Skiff Individual Feminino - PR1W1x; Skiff Individual Masculino - PR1M1x; Skiff Duplo Misto - PR2Mix2x.



5h - Tênis de mesa: Calendário ainda em discussão com a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).



5h - Taekwondo: Oitavas e quartas de final do feminino nos -57 kg e -65 kg e masculino nos -63 kg e -70 kg.



5h - Atletismo: Salto à distância, arremesso de peso, lançamento de disco e corrida de 100m feminino; lançamento de dardos e corrida de 400m masculino.



5h30 - Basquete em cadeira de rodas: Rodadas preliminares masculina e feminina.



6h - Rugby na cadeira de rodas: Rodada preliminar mista.



6h - Para Ciclismo Track: Classificação e finais dos 1000m e 3000m masculino e feminino.



7h - Tênis de cadeira de rodas: Primeira rodada do individual masculino e das duplas femininas; quartas de final das duplas.



7h - Voleibol sentado: Rodadas preliminares masculina e feminina.



7h30 - Para Ciclismo Track: Qualificação e finais dos 1000m e 3000m.



8h - Tênis de cadeira de rodas: Primeira rodada do individual masculino e das duplas femininas.



8h30 - Goalball: Fase preliminar feminina e masculina



10h - Arco e flecha: Salto à distância, arremesso de peso, lançamento de disco e corrida de 100m masculino; final dos 200m feminino.



11h - Basquete em cadeira de rodas: Rodadas preliminares masculina e feminina.



11h - Badminton: Fase de grupos



12h - Tênis de mesa: Calendário ainda em discussão com a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).



12h - Taekwondo: Repescagem, semifinal e disputa pelo ouro do feminino nos -57 kg e -65 kg e masculino nos -63 kg e -70 kg.



12h30 - Bocha: Individuais feminino e masculino



12h30 - Goalball: Fase preliminar feminina e masculina



12h30 - Natação: Finais do masculino e feminino nos 100m livre, 200m individual medley, 400m livre, 100m peito, 100m costas e revezamento misto 4x50m livre.



12h30 - Rugby na cadeira de rodas: Rodada preliminar mista.



13h - Voleibol sentado: Rodadas preliminares masculina e feminina.



14h - Atletismo: 100m, 400m e 5000m masculino; salto à distância.



16h30 - Basquete em cadeira de rodas: Rodadas preliminares masculina e feminina.

A natação é um dos esportes paralímpicos originais e uma das modalidades mais populares. A competição acontece de 29 de agosto a 7 de setembro nos Jogos Paralímpicos de 2024 e o Brasil tem uma trajetória de destaque.

Com 125 medalhas, a natação é a segunda modalidade brasileira com mais pódios nos Jogos Paralímpicos, atrás apenas do atletismo. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro e também é o maior nadador paralímpico masculino, ele possui 26 medalhas.