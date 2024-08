Jogos das Paralimpíadas hoje, 29: horário e onde assistir ao vivo

Jogos Paralímpicos de Paris começaram; Brasil pretende bater recorde medalhas. Veja programação do país hoje, quinta (29/08), com dia e horário

Crédito: Francisco Medeiros/Ministério do Esporte

Os jogos Paralímpicos de Paris vão ser transmitidos no site oficial das e no Youtube das Paralimpiadas, Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming).

As Paralimpíadas 2024 tiveram o seu início oficial nessa quarta, dia 28 de agosto, e serão finalizados em 8 de setembro. Confira a seguir a programação dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 de hoje, quinta, 29 de agosto (29/08).

Badminton (Aréna Porte de La Chapelle)



A partir das 3h30 - Fase de grupos - individual feminino/ individual masculino/ duplas mistas

Basquete em cadeira de rodas (Bercy Arena)



5h30 - Rodadas preliminares masculina e feminina

7h45 - Rodadas preliminares masculina e feminina

11h - Rodadas preliminares masculina e feminina

13h15 - Rodadas preliminares masculina e feminina

16h30 - Rodadas preliminares masculina e feminina

Arco e flecha (des Invalides)

4h - Individuais feminino e masculino

8h - Individuais feminino e masculino

12h - Individuais feminino e masculino.

Goalball (Arena Paris Sul)

4h - Fase preliminar feminina e masculina.



8h30 - Fase preliminar feminina e masculina.

Rugby na cadeira de rodas (Arena do Campo de Marte)

6h30 - Rodada preliminar mista

8h30 - Rodada preliminar mista

12h30 - Rodada preliminar mista

14h30 - Rodada preliminar mista

Bocha (Arena Paris Sul)



A partir das 4h30 - Individuais feminino e masculino.

Natação (Arena Paris La Défense)



4h30 - Eliminatórias do masculino e feminino nos 100m costas, 400m livre, 100m borboleta, 50m peito, 50m livre e 200m livre.

12h30 - Finais do masculino e feminino nos 100m costas, 400m livre, 100m borboleta, 50m peito, 50m livre e 200m livre.

Taekwondo (Grand Palais)

5h - Feminino K44 até 47kg/ Masculino K44 até 58kg/ Feminino K44 até 52kg



12h - Feminino K44 até 47kg/ Masculino K44 até 58kg/ Feminino K44 até 52kg

15h34 - Disputa pela medalha no Feminino K44 até 47kg

15h48 - Disputa pela medalha no Masculino K44 até 58kg

16h02 - Disputa pela medalha no Feminino K44 até 52kg

Tênis de mesa (Arena Paris Sul)

5h - Duplas masculinas (quartas)/Duplas femininas (oitavas)



13h30 - Semifinais duplas femininas (WD14)

14h45 - Oitavas duplas mistas (XD17)

15h - Quartas duplas masculinas (MD8)

Ciclismo de pista (Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines)

A partir das 6h - Classificação e finais dos 500m, 3000m e 4000m masculino e feminino.



Ciclismo de estrada (Seine-Saint-Denis)

A partir das 7h - Qualificação e finais dos 4000m, 500m e 3000m

Voleibol sentado (Arena Paris Norte)

7h - Rodadas preliminares feminina

9h - Rodadas preliminares masculina

13h - Rodadas preliminares feminina

15h - Rodadas preliminares masculina

A natação é um dos esportes paralímpicos originais e uma das modalidades mais populares. A competição acontece de 29 de agosto a 7 de setembro nos Jogos Paralímpicos de 2024 e o Brasil tem uma trajetória de destaque.

Com 125 medalhas, a natação é a segunda modalidade brasileira com mais pódios nos Jogos Paralímpicos, atrás apenas do atletismo. Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro e também é o maior nadador paralímpico masculino, ele possui 26 medalhas.