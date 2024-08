Sob forte chuva, chama dos Jogos Paralímpicos começa travessia para Paris

A maior competição esportiva de atletas com deficiência do mundo começa na próxima quarta-feira, 28

Quatro dias antes do início dos Jogos Paralímpicos de Paris, a chama foi acesa neste sábado, 24, sob uma chuva implacável na cidade inglesa de Stoke Mandeville, onde a ideia da competição que envolve atletas com deficiência nasceu após a Segunda Guerra Mundial.

Ludwig Guttman "criou um movimento esportivo e social que hoje tem um impacto profundo em todo o mundo, promovendo a vida de milhões de pessoas com deficiência", disse Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional.

O evento foi organizado para coincidir com os Jogos Olímpicos de Londres de 1948. A partir dessa iniciativa, nasceu o movimento paralímpico. Os primeiros Jogos foram organizados em Roma, em 1960, com 400 atletas de 23 países.

A história das Paralimpíadas remonta a 1948, quando o neurologista alemão Ludwig Guttmann organizou eventos esportivos para ex-veteranos de guerra que haviam ficado paraplégicos ou em cadeiras de rodas no Hospital Stoke Mandeville, no noroeste de Londres.

A chama foi acesa em um estádio não muito longe do hospital onde Ludwing Guttman trabalhava. É a primeira vez, desde 2012 e os Jogos de Londres, que a chama paralímpica é acesa em Stoke Mandeville.

"Tínhamos em mente vir aqui para o acendimento da chama", disse Estanguet aos repórteres, celebrando uma 'história bonita e forte'.

Andrew Parsons foi o primeiro portador da chama, que passará pelo túnel do Canal da Mancha no domingo. Vinte e quatro revezadores britânicos seguirão em uma rota através do túnel para passar o fogo para os franceses, que terão mais vinte e quatro revezadores para chegar a Calais, tradicional cidade portuária no norte da França.