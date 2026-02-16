Lucas Pinheiro cai em primeira descida e fica de fora da disputa pelo pódio

Lucas Pinheiro cai em primeira descida e fica de fora da disputa pelo pódioO brasileiro foi o sexto atleta a descer e vinha com um tempo melhor que o do então líder, o norueguês Atle Lie McGrath
Após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante no último sábado, Lucas Pinheiro entrou na pista nesta segunda-feira em busca de mais um pódio no slalom masculino do esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de Inverno. No entanto, o brasileiro caiu ainda na primeira descida da prova e acabou fora da disputa por medalha.
Sobre a queda, o brasileiro afirmou que as condições de pista estavam muito ruins devido à falta de visibilidade provocada pela neve.
"A visibilidade é difícil. Você não tem ajuda da visibilidade para ler a textura e o terreno da neve, e aí você precisa se conectar com o seu coração e esquiar com intuição. realmente eu consegui isso na metade da corrida quando eu cheguei nessa parte, eu tentava puxar e criar toda a velocidade e eu deixei a disciplina na casa, não estava determinado na técnica, só estava esquiando com intensidade", afirma.
"Esse é o nível mais alto, esse é o esqui alpino. É um esporte muito complexo, com muitos fatores. A gente está competindo com a natureza, com clima, neve, sol, tudo. Acordo todo dia treinando para ficar preparado para tudo. Estava preparado para isso também", complementa.
"Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte. Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade, algo que eu quero trazer ainda mais para o esporte. Tudo isso representa meu propósito na vida, o de fazer a diferença e inspirar outros a terem coragem de seguir seus sonhos”, completou Lucas Pinheiro.
O brasileiro foi o sexto atleta a descer e vinha com um tempo melhor que o do então líder, o norueguês Atle Lie McGrath. Contudo, Lucas sofreu a queda na metade final do percurso. Como o resultado final é a soma dos tempos das duas descidas, ele não tem mais chances de conquistar um pódio.