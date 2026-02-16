Lucas Pinheiro cai em primeira descida e fica de fora da disputa pelo pódio

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen compete na primeira descida da prova de slalom gigante masculino do esqui alpino durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, no Centro de Esqui Stelvio, em Bormio (Valtellina), em 14 de fevereiro de 2026 / Crédito: Dimitar Dilkoff / AFP

Após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante no último sábado, Lucas Pinheiro entrou na pista nesta segunda-feira em busca de mais um pódio no slalom masculino do esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de Inverno. No entanto, o brasileiro caiu ainda na primeira descida da prova e acabou fora da disputa por medalha. Sobre a queda, o brasileiro afirmou que as condições de pista estavam muito ruins devido à falta de visibilidade provocada pela neve.

"A visibilidade é difícil. Você não tem ajuda da visibilidade para ler a textura e o terreno da neve, e aí você precisa se conectar com o seu coração e esquiar com intuição. realmente eu consegui isso na metade da corrida quando eu cheguei nessa parte, eu tentava puxar e criar toda a velocidade e eu deixei a disciplina na casa, não estava determinado na técnica, só estava esquiando com intensidade", afirma.