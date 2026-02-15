Entenda por que Lucas Braathen trocou a Noruega pelo Brasil

Entenda por que Lucas Pinheiro trocou a confederação norueguesa pela brasileiraAtleta é fruto de relacionamento entre norueguês e brasileira. Ele chegou a se aposentar em 2023 por conflitos com a federação norueguesa de esqui alpino
Resumo
Dono da primeira medalha de ouro da história do Brasil em jogos olímpicos de inverno, Lucas Pinheiro Braathen é filho do norueguês Bjorn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro.
Sua primeira medalha foi conquistada em Sölden, na Austrália, na etapa de Copas do Mundo na temporada 2020/2021, quando tinha 20 anos.
Em 2023, Lucas tornou-se campeão mundial pela Noruega. No entanto, mesmo no auge da carreira e com 23 anos, ele anunciou sua aposentadoria naquele ano.
O motivo de Lucas ter decidido se aposentar foram vários atritos que teve com a confederação norueguesa responsável pelo esqui alpino. À época ele era obrigado a utilizar as marcas dos patrocinadores da confederação, embora tivesse um contrato volumoso com a Red Bull.
No entanto, cinco meses após anunciar sua aposentadoria, Lucas teve a oportunidade de voltar ao esporte, agora defendendo as cores do Brasil, país de nascimento de sua mãe.
Sem tradição em esportes de inverno, o Brasil não tinha condições de colocar altos valores financeiros na carreira de Lucas, mas proporcionou a independência que o atleta buscava e um planejamento para que ele pudesse se manter na disputa pelos pódios.
Atualmente, além da Red Bull, Lucas tem contrato com a Visa e com a Corona Zero. Ele também atua como modelo, tendo parceria com a marca de luxo italiana Moncler e uma linha própria de óculos de esqui da Oakley, entre outros patrocinadores.
No último sábado, 14, Lucas entrou para a história do esporte no Brasil, ao conquistar a primeira medalha do País e da América Latina em uma Olimpíada de Inverno.
Lucas tem a oportunidade de conquistar outra medalha, na disputa do slalom masculino, que irá acontecer na próxima segunda-feira, 16. A competição ocorre no Stelvio Ski Centre, em Cortina.
A primeira descida será às 6 horas e a segunda às 9h30min (horário de Brasília), com a definição dos medalhistas ocorrendo após a segunda apresentação. Outros dois brasileiros estarão na competição: Christian Oliveira Soevik e Givovanni Ongaro.