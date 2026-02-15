Entenda por que Lucas Braathen trocou a Noruega pelo Brasil

Lucas Pinheiro Braathen conquista a medalha de ouro durante a prova do slalom gigante / Crédito: Rafael Bello / COB

Resumo Lucas Pinheiro é o primeiro brasileiro a ganhar ouro em Jogos de Inverno.



Ele se aposentou em 2023 por conflitos com a confederação norueguesa de esqui alpino.



Retornou ao esporte para defender o Brasil, país de sua mãe.



O Brasil ofereceu independência e planejamento para sua carreira.



Lucas tem patrocínios da Red Bull, Visa e Corona Zero, além de atuar como modelo. Dono da primeira medalha de ouro da história do Brasil em jogos olímpicos de inverno, Lucas Pinheiro Braathen é filho do norueguês Bjorn Braathen e da brasileira Alessandra Pinheiro de Castro.

Sua primeira medalha foi conquistada em Sölden, na Austrália, na etapa de Copas do Mundo na temporada 2020/2021, quando tinha 20 anos.



Em 2023, Lucas tornou-se campeão mundial pela Noruega. No entanto, mesmo no auge da carreira e com 23 anos, ele anunciou sua aposentadoria naquele ano.

O motivo de Lucas ter decidido se aposentar foram vários atritos que teve com a confederação norueguesa responsável pelo esqui alpino. À época ele era obrigado a utilizar as marcas dos patrocinadores da confederação, embora tivesse um contrato volumoso com a Red Bull.

No entanto, cinco meses após anunciar sua aposentadoria, Lucas teve a oportunidade de voltar ao esporte, agora defendendo as cores do Brasil, país de nascimento de sua mãe.



Sem tradição em esportes de inverno, o Brasil não tinha condições de colocar altos valores financeiros na carreira de Lucas, mas proporcionou a independência que o atleta buscava e um planejamento para que ele pudesse se manter na disputa pelos pódios.

Atualmente, além da Red Bull, Lucas tem contrato com a Visa e com a Corona Zero. Ele também atua como modelo, tendo parceria com a marca de luxo italiana Moncler e uma linha própria de óculos de esqui da Oakley, entre outros patrocinadores.

No último sábado, 14, Lucas entrou para a história do esporte no Brasil, ao conquistar a primeira medalha do País e da América Latina em uma Olimpíada de Inverno.

