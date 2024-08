DJ toca Imagine após briga na final de vôlei de praia - Olimpíadas

Uma cena inusitada na partida de vôlei de praia nas Olimpíadas 2024 viralizou entre os internautas nesta sexta-feira, 9. Na ocasião, as brasileiras Duda e Ana Patrícia discutiam com a canadense Brandie Wilkerson quando o DJ colocou “Imagine”, de John Lennon, para tocar.

A música, composta na década de 1970, apresenta um mundo ideal, sem fronteiras ou conflitos. Mas, no meio do desentendimento entre as atletas, a decisão causou risadas, enquanto a torcida fazia símbolos de coração com as mãos.

“Cara, o DJ colocando Imagine depois me quebrou. As brasileiras e canadenses rindo”, brincou usuária na rede social X (antigo Twitter).