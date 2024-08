Sonho realizado: a medalha de prata de Isaquias e de Sebastian

Enquanto o campeão olímpico Isaías Queiroz se preparava para sua terceira Olimpíada, o filho mais velho, Sebastian, como quase todo filho, fez um pedido nada simples: uma medalha.

Como quase todo pai, o baiano de Ubaitaba não poderia jamais ignorar o pedido do pequeno. Quando a largada foi dada na prova C1 1000m da canoagem, nesta sexta-feira, 9, muita coisa estava em jogo, como defender o título olímpico conquistado em 2021, em Tóquio, e até mesmo aumentar a coleção de medalhas para se aproximar da ginasta Rebeca Andrade, hoje, a maior atleta olímpica do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, apenas uma coisa passava na cabeça do Isaías: Sebastian. Não o alemão, de sobrenome Brendel, maior rival na modalidade, que o deixou com a prata no Rio, em 2016. Mas o Queiroz mesmo, de 7 anos, que estava nas arquibancadas do Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne com um mascote dos Jogos, o Phryges, em formato de chapéu na cabeça, torcendo muito pelo pai.