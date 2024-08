Conheça Lorena, goleira brasileira do futebol feminino em Paris 2024

Lorena pareceu sentir incômodo no joelho lesionado que a deixou fora da Copa do Mundo ano passado Crédito: Reprodução/Pascal GUYOT / AFP

Lorena, a goleira da seleção brasileira de futebol, tem sido um dos principais nomes da equipe durante a campanha dos Jogos Olímpicos de Paris. A jogadora teve um papel importante na vitória nas últimas partidas. A paulista ficou fora da Copa do Mundo devido a uma lesão no auge de sua carreira, mas pode ser uma das protagonistas para conseguir trazer o ouro para o Brasil em uma Olimpíada. Veja a seguir mais sobre a trajetória, vida e curiosidades da goleira. Olimpíadas 2024: início da carreira de Lorena Lorena da Silva Leite é natural de Ituverava, em São Paulo. A goleira de 27 anos joga no Grêmio, de Porto Alegre. Ela começou a jogar futebol na rua e a posição como goleira veio quase que como um acidente.

No dia de um torneio de rua, a mãe do goleiro não deixou ele ir, e Lorena assumiu o lugar porque ninguém mais queria fazer isso. Aos 14 anos ela foi para o Bangu e depois para o Sport. Em 2019, Lorena chegou ao Grêmio e começou a se destacar sendo convocada pela primeira vez para a seleção brasileira em 2021. A goleira foi campeã da Copa América no ano seguinte. Lorena nas Olimpíadas 2024: o sonho da copa do mundo impedido por uma lesão Pouco antes da Copa do Mundo Feminina do ano passado, a atleta sofreu uma grave lesão no joelho. Até ela voltar aos gramados em fevereiro, foram cerca de onze meses de recuperação.

A alegria veio quando ela ouviu que seu nome estava na lista para as Olimpíadas em abril. Mas Lorena pareceu sentir o joelho lesionado incomodar no jogo contra a Espanha e ainda usa uma bandagem elástica para auxiliar na recuperação completa do local. ACOMPANHE as Olimpíadas 2024 no canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Lorena nas Olimpíadas 2024: “ritual de sorte” da família Lorena está há mais de quatro anos em um relacionamento com Carla Tatiane, que vibrou nas redes sociais com as últimas partidas da namorada. Ela possui um filho de 11 anos chamado Davy que também fica na torcida por Lorena.