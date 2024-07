Lorena, da Seleção feminina, usará luva exclusiva de patrocinadora

Prestes a disputar a 1ª Olimpíada, atleta do Grêmio usará a bandeira do Brasil em luvas, em material especial confeccionado pela Poker Crédito: Jogada 10

A carreira de um atleta vive cercada de altos e baixos. Seja por momentos em campo, por dificuldades fora ou até mesmo lesões. E foi exatamente por conta de uma lesão que a vida da goleira Lorena se transformou. Afastada dos gramados por 11 meses, a jogadora do Grêmio viveu um momento de incerteza, mas deu a volta por cima com estilo, sendo convocada para a Olimpíada de Paris-2024 nesta semana, com direito a “presente” de seu patrocinador pessoal. Após sofrer um estiramento de grau 2 no Ligamento Cruzado Anterior do joelho esquerdo, a jogadora precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do LCA, durante o auge de sua carreira, como titular da Seleção Brasileira. Depois de quase um ano, retornou aos gramados em fevereiro desse ano. O bastante, portanto, para entrar na lista do treinador Arthur Elias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Ser convocada para a Olimpíada é algo imensurável. Essa será a primeira oportunidade que terei de representar meu país em uma competição desse nível. Não esperava ser convocada, mas sempre trabalhei muito para ter essa oportunidade”, disse Lorena.

‘O apoio da Poker é essencial’ Agora, nos Jogos de Paris, na França, a gremista espera retornar à sua melhor fase, e contará com uma “ajuda especial” de seu patrocinador, a marca de luvas nacional Poker, já que a empresa criou um modelo exclusivo para a atleta utilizar na Olimpíada. “O apoio da Poker é essencial. Antes mesmo de ser patrocinada, eu já usava as luvas da marca, pela qualidade delas. Quando assinei o primeiro contrato com a empresa foi um dia inesquecível na minha carreira. Me sinto, assim, lisonjeada de ter um material exclusivo em uma competição tão gigantesca como a Olimpíada”, disse a goleira. “Ter uma atleta desse nível nos representando nos Jogos Olímpicos é motivo de muito orgulho. E apoiar o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil é quase uma obrigação para nós da Poker. Apoiamos 13 goleiras no país, e esperamos aumentar a marca em breve, para termos novas ‘Lorenas’ surgindo no cenário nacional”, afirmou o gerente de marketing da marca, Everton Argerick.