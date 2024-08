Brasil nos Jogos Olímpicos: medalhas e classificação heróica no futebol feminino

Rebeca, prata, na lista de brasileiros com mais pódios; equipe de judô e Beatriz Ferreira ficam com o bronze. Seleção elimina França no futebol

O sábado (3/8) dos Jogos Olímpicos foi de fortes emoções para o esporte brasileiro, com a conquista de três medalhas – uma prata e dois bronzes – e a classificação da Seleção feminina de futebol para as semifinais. Com gol de Gabi Portilho, a equipe fez 1 a 0 na anfitriã França e prossegue na busca pelo ouro inédito após uma primeira fase claudicante, com duas derrotas e classificação no limite. No primeiro tempo, Lorena pegou pênalti e evitou que as anfitriãs abrissem o placar no estádio La Beaujoire, em Nantes. As adversárias do Brasil por uma vaga na final serão as espanholas, atuais campeãs do mundo, que superaram a Colômbia nos pênaltis. O outro confronto será entre Estados Unidos e Alemanha.

No tatame, o Brasil conquistou um inédito pódio na disputa por equipes. Na luta-desempate contra o time italiano, após empate por 3 a 3, Rafaela Silva derrotou Veronica Toniolo com um waza-ari e deu a medalha para a formação brasileira. Dessa forma, o judô verde-amarelo deixa Paris com quatro medalhas – Beatriz Souza (ouro na categoria acima de 78kg), Willian Lima (prata no meio-leve) e Larissa Pimenta (bronze no leve) foram os premiados nas disputas individuais.

Rebeca Andrade na história dos Jogos Olímpicos

Na ginástica artística, Rebeca Andrade subiu mais um degrau na história. Na final dos saltos, a atleta ficou com a prata, atrás apenas da americana Simone Biles, e arrebatou sua quinta medalha olímpica. Com isso, ela igualou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael na liderança do ranking de brasileiros com mais pódios na história. Porém, a ginasta ainda irá disputar as finais da trave e do solo e tem tudo para assumir a primeira colocação de forma isolada.