Enquanto isso em Paris: Brasil conquista pódio completo de medalhas em finais emocionantes

Na segunda colocação, Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Paris 2024 após fazer uma excelente recuperação na final da canoagem C1 1000m. Com o segundo lugar no pódio, ele chegou a sua quinta medalha em Olimpíadas e igualou a quantidade de títulos de Robert Scheidt e Torben Grael.

Um pódio completo de novas medalhas: assim o Brasil terminou esta sexta-feira, 9, de Olimpíadas de Paris-2024. O primeiro lugar foi alcançado com muita emoção pela dupla feminina do vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda, que venceram as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10.

Parte da desclassificação brasileira ocorreu após Victoria Borges se machucar durante a segunda apresentação. A atleta seguiu com toda a coreografia programada, emocionando ao público e as colegas de elenco pela garra, mas o grupo acabou ficando para trás na pontuação.

Além das medalhas e do hino nacional brasileiro ressoando na Arena Torre Eiffel, o Brasil também viveu emoções na ginástica rítmica, apesar de não ter alcançado medalhas. Na apresentação individual, Babi Domingos terminou na 10ª colocação com uma nota de 123.100.

O taekwondo do Brasil encerrou com uma medalha de bronze a participação nos Jogos Olímpicos de Paris. No dia seguinte à conquista da medalha pelo paraibano Edival Marques, o Netinho, foi a vez de Caroline Santos, a Juma, e de Henrique Marques estrearem no ringue montado no Grand Palais, museu adaptado para receber a competição.

Competindo pela primeira vez na Maratona Aquática, o atleta Guilherme 'Cachorrão' acabou não finalizando a prova realizada no rio Sena. Ele desistiu durante a quarta das seis voltas do percurso, quando até então o mais perto que tinha chegado do pódio era na 14ª colocação. Ao todo, ele fez a marca de 6,6 quilômetros nadados em uma média de 1 hora e 16 minutos.

Na categoria até 67 quilos para mulheres, Caroline Santos teve como adversáriaSasikarn Tongchan, da Tailândia. A brasileira acabou derrotada por 2 a 0 e precisava aguardar pelo desempenho da tailandesa para saber se teria o direito de disputar a repescagem. Isso aconteceria caso Tongchan chegasse à final. Mas a atleta da Tailândia foi derrotada nas quartas de final, o que causou a eliminação automática da brasileira.

A situação foi parecida com a de Henrique Marques na categoria até 80 kg para homens. A diferença é que o atleta nascido na cidade de Itaboraí venceu a luta de estreia por 2 a 0 sobre Saleh El-Sharabaty e avançou para as quartas de final. No segundo combate, Henrique não conseguiu vencer o sul-coreano Seo Geo-woo, que saiu vitorioso por 2 a 0. O brasileiro passou a torcer para que Geo-woo chegasse até a luta do ouro para que pudesse ser puxado para a repescagem. Mas o atleta do Coreia do Sul foi derrotado na semifinal, deixando o brasileiro fora da briga pelo bronze.



Outras finais do atletismo

Além de Piu, que conquistou medalha, o Brasil participou de outras finais pelo atletismo. No salto triplo, Almir Júnior finalizou a disputa na 11ª posição e ficou de fora do pódio. O brasileiro teve os holofotes para si, no entanto, após pedir a mão da namorada, a influenciadora Talita Ramos, em casamento.