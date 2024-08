Brasileiros perdem no taekwondo, mas ainda podem conquistar o bronze em Paris

A luta

O primeiro round começou com bastante equilíbrio. No último minuto de round, o sul-coreano passou a frente do marcador, e Henrique, após tentar um golpe, mostrou sentir dores no pé. O brasileiro até reagiu, mas não conseguiu reverter o placar, que terminou empatado em 4 a 4. Seo Geon-woo, no entanto, saiu vencedor por ter acertado mais golpes.

Os dois lutadores começaram de forma bastante agressiva no segundo assalto, que terminou empatado em 2 a 2. Assim como no primeiro round, Seo Geon-woo tinha a vantagem do desempate e ganhou o round.