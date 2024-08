Alemanha vence Espanha e fica com bronze no futebol feminino

Espanholas tiveram a chance de empatar com um pênalti a dez segundos do fim dos acréscimos, mas a goleira alemã Ann-Katrin Berger defendeu a cobrança de Alexia Putellas

A Alemanha conquistou a medalha de bronze no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira, 9, ao derrotar a campeã mundial Espanha por 1 a 0, em Lyon.

A meio-campista Giulia Gwinn, de 25 anos, marcou de pênalti o único gol da partida, aos 20 minutos do segundo tempo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As espanholas tiveram a chance de empatar com um pênalti marcado a dez segundos do fim do período de acréscimo, mas a goleira alemã Ann-Katrin Berger defendeu a cobrança de Alexia Putellas.