Skate park hoje, 7: horário e onde assistir ao vivo - Olimpíadas

A competição ocorrerá na Arena La Concorde, em um skate park projetado para o evento com uma série de obstáculos, rampas e bowls que desafiarão as habilidades dos competidores.

Na busca pelo ouro olímpico dessa modalidade estão 22 atletas. Dentre eles, estão os brasileiros Pedro Barros, que é o mais experiente da delegação brasileira, Luigi Cini e Augusto Akio, o sexto colocado do ranking.



A inclusão do skate nas Olimpíadas acontece desde Tóquio 2020 e tem sido um marco importante, aumentando a visibilidade do esporte e inspirando uma nova geração de skatistas ao redor do mundo.



Skate park ao vivo nas Olimpíadas 2024: confira horário



7h30 - Masculino Park - Preliminar (Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini)



Skate park ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir?



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.