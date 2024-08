É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

@DoraVarella representou o Brasil na grande final do Park feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024!

As mulheres deram um show no parque urbano da Praça de La Concorde, na final do skate park nos Jogos Olímpicos de Paris. A final da modalidade foi de alto nível, com a decisão das medalhas de ouro, prata e bronze sendo definidas na última rodada, com notas acima dos 90 pontos. A brasileira Dora Varella conquistou uma inédita quarta colocação na final da prova, com nota 89,14.