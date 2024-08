Depois de Rebeca, Brasil tem chances de mais ouros nas Olimpíadas?

Com pódio no skate street, judô, ginástica artística, surfe e marcha atlética, o Brasil ainda pode tentar superar o número de medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Tóquio. Veja em quais modalidades:

Faltando menos de cinco dias para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris , o Brasil soma 13 medalhas. A meta do País é igualar ou superar as 21 de Tóquio; mas, até agora, algumas modalidades ficaram abaixo do esperado, como o boxe.

O Brasil já possui medalha garantida no futebol. Nesta terça-feira, 8, a seleção feminina venceu a Espanha e conquistou sua vaga na final. A disputa que define o lugar no pódio acontece neste sábado, 10, meio-dia.

Nos últimos dias começam as disputas no taekwondo. O Brasil tem quatro atletas na lista dos que podem surpreender: Maria Clara Pacheco, Netinho, Henrique Marques e Caroline Juma.

Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima avançaram para as semifinais nos 400m com barreiras. Hoje, 7, eles competem para seguir na disputa pelo ouro.

Olimpíadas 2024: onde assistir o Brasil ao vivo

A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Site: Olympics.com (com restrições)

Olympics.com (com restrições) TV aberta: TV Globo

TV Globo TV por assinatura: Sportv

Sportv YouTube e Twitch: Cazé TV

Com informações de Marcelo Romano, colunista do OP+