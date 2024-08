Alison dos Santos e Matheus Lima avançam às semifinais dos 400m com barreiras em Paris

Os brasileiros Matheus Lima e Alison dos Santos, o 'Piu', se classificaram para as semifinais dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (5), dia de preliminares em que os favoritos a medalha em uma das provas mais aguardadas do atletismo avançaram.

O norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico e mundial, recordista mundial da prova, foi o mais rápido no geral, com o tempo de 47 segundos e 57 centésimos. O americano Rai Benjamin, prata nos Jogos de Tóquio, venceu sua série e fez o segundo melhor tempo com 48.82.

Por sua vez, Alison, bronze olímpico e campeão mundial em 2022, foi o terceiro na série que disputou com o tempo de 48.75, depois de diminuir o ritmo na parte final da prova.