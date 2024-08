Skate park nas Olimpíadas hoje, 6: programação e onde assistir ao vivo

Durante as Olimpíadas Paris 2024, o torneio de Skate teve início dia 28 de julho e terá seu último evento no dia 7 de agosto. Até o momento, os destaques são Hiraki Kokona, Yosozumi Sakura, Arisa Trew e Sky Brown.

Skate park ao vivo nas Olimpíadas 2024: confira horários



7h30 - Feminino Park - Preliminar



12h30 - Feminino Park - Final

Skate park ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir?



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.



Site: Olympics.com (com restrições)



TV aberta: TV Globo



TV por assinatura: Sportv



YouTube e Twitch: Cazé TV

Skate park ao vivo nas Olimpíadas 2024: quais são as regras da modalidade

O skate park é dividido em preliminar e final. Durante as duas fases, os skatistas apresentam três voltas de 45 segundos cada, e a melhor delas conta como pontuação final. Os atletas são julgados pela velocidade, altura e execução das manobras.