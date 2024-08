Programação das Olimpíadas hoje, 6: horários e onde assistir ao vivo

Olimpíadas 2024 tiveram início no dia 24 de julho e serão encerradas no dia 11 de agosto; confira programação dos Jogos hoje, 6, e onde assistir ao vivo

Os jogos Olímpicos de Paris vão ser transmitidos no canal oficial das Olimpíadas (com restrições), Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Amazon Prime Vídeo, para assinantes).

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, tiveram o seu início oficial no dia 26 de julho, mas ainda disputas entre os atletas ainda continuam até 11 de agosto. Confira a seguir a programação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, terça-feira, 6 de agosto (06/08).

Atletismo

05h05 - 1.500m Feminino - 1ª Rodada

05h20 - Lançamento de Dardo Masculino Classificação - Grupo A



05h50 - 110m com barreiras Masculino - Repescagem



06h15 - Salto em Distância Feminino - Classificação



06h20 - 400m Feminino - Repescagem



06h50 - Lançamento de Dardo Masculino Classificação - Grupo B



07h00 - 400m com barreiras Masculino - Repescagem



Basquete

06h00 - Masculino - Quartas de final - Alemanha x Grécia



09h30 - Masculino - Quartas de final - Sérvia x Austrália



13h00 - Masculino - Quartas de final - Canadá x França



16h30 - Masculino - Quartas de final - Brasil x EUA



Boxe

16h30 - 71kg Masculino - Semifinal - Omari Jones (EUA) x Asadkhuja Muydinkhujaev (UZB)



16h46 - 71kg Masculino - Semifinal - Lewis Richardson (GBR) x Marco Alonso Verde Alvarez (MEX)

17h02 - 50kg Feminino - Semifinal - Yu Wu (CHN) x Nazym Kyzaibay (KAZ)



17h18 - 50kg Feminino - Semifinal - Buse Naz Cakiroglu (TUR) x Aira Villegas (PHI)



17h34 - 66kg Feminino - Semifinal - Janjaem Suwannapheng (THA) x Imane Khelif (ALG)



17h50 - 66kg Feminino - Semifinal - Nien Chin Chen (TPE) x Liu Yang (CHN)



18h06 - 60kg Feminino - Final - Wenlu Yang (CHN) x Kellie Harrington (IRL)

Canoagem velocidade

04h30 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Masculino - Eliminatórias



05h00 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Feminino - Eliminatórias



05h30 - Canoa Dupla (C2) 500m Masculino - Eliminatórias



06h00 - Canoa Dupla (C2) 500m Feminino - Eliminatórias



06h30 - Caiaque Duplo (K2) 500m Masculino - Eliminatórias



07h10 - Caiaque Duplo (K2) 500m Feminino - Eliminatórias



08h10 - Caiaque Quádruplo (K4) 500m Masculino - Quartas de final



08h20 - Canoa Dupla (C2) 500m Feminino - Quartas de final



08h50 - Canoa Dupla (C2) 500m Masculino - Quartas de final



09h10 - Caiaque Duplo (K2) 500m Feminino - Quartas de final



09h30 - Caiaque Duplo (K2) 500m Masculino - Quartas de final



Futebol

13h00 - Feminino - Semifinal - EUA x Alemanha



16h00 - Feminino - Semifinal - Brasil x Espanha

Handebol

04h30 - Feminino - Quartas de final - Dinamarca x Países Baixos



08h30 - Feminino - Quartas de final - França x Alemanha



12h30 - Feminino - Quartas de final - Hungria x Suécia



16h30 - Feminino - Quartas de final - Brasil x Noruega



Hipismo

05h00 - Saltos Individual - Final



Hóquei sobre grama

09h00 - Masculino - Semifinal - Países Baixos x Espanha



14h00 - Masculino - Semifinal - Alemanha x Índia



Luta

06h00 - Luta livre 68kg Feminino - Repescagem (1ª e 2ª no tatame)



06h00 - Luta livre 50kg Feminino - Oitavas de final / Quartas de final (3ª até 14ª no tatame)

06h00 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Repescagem (1º e 2º no tatame)



06h00 - Luta Greco-Romana 97kg Masculino - Oitavas e quartas de final (3º a 14º no tatame)

13h15 - Luta Greco-Romana 77kg Masculino - Semifinal (1º e 2º no tatame)



13h15 - Luta Greco-Romana 97kg Masculino - Semifinal (3º e 4º no tatame)

13h15 - Luta Livre 50kg Feminino - Semifinal (5ª e 6ª no tatame)

13h15 - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Disputa pela medalha de bronze (7º e 8º no tatame)



13h15 - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Final (9º no tatame)



13h15 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Disputa pela medalha de bronze (10º e 11º no tatame)



13h15 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Final (12º no tatame)



13h15 - Luta Livre 68kg Feminino - Disputa pela medalha de bronze (13ª e 14ª no tatame)



13h15 - Luta Livre 68kg Feminino - Final (15ª)



Nado artístico

14h30 - Equipe - Rotina livre

Skate

07h30 - Feminino Park - Preliminar



12h30 - Feminino Park - Final



Tênis de mesa

05h00 - Masculino por equipes - Oitavas de final - China x Índia

05h00 - Feminino por equipes - Oitavas de final - EUA x Alemanha



05h00 - Masculino por equipes - Oitavas de final - Croácia x Coreia do Sul



05h00 - Feminino por equipes - Oitavas de final - Taipei Chinês x Austrália



10h00 - Masculino por equipes - Quartas de final - Japão x Taipei Chinês



10h00 - Feminino por equipes - Quartas de final



15h00 - Feminino por equipes - Quartas de final - Tailândia x Japão



15h00 - Masculino por equipes - Quartas de final - Suécia x a ser definido



Vela

07h03 - Kite Masculino - Prova 6 a 10



07h05 - Multicasco Misto - Regata - Prova 10 a 12



07h15 - Dinghy Misto - Prova 7 a 10



07h23 - Kite Feminino - Prova 6 a 10



09h43 - Feminino Dinghy - Disputa por medalha



10h43 - Masculino Dinghy - Disputa por medalha



Vôlei

04h00 - Feminino - Quartas de final - China x Turquia



08h00 - Feminino - Quartas de final - Brasil x República Dominicana



12h00 - Feminino - Quartas de final - EUA x Polônia



16h00 - Feminino - Quartas de final - Itália x Sérvia



Vôlei de praia

12h00 - Masculino - Quartas de final - Alemanha x Países Baixos



13h00 - Masculino - Quartas de final - Brasil x Suécia



16h00 - Feminino - Quartas de final - Austrália x Suíça



17h00 - Feminino - Quartas de final - EUA x Suíça



Uniforme do Brasil nas Olimpíadash VEJA quem fez e por que causou polêmica

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024: calendário do vôlei



A estreia do vôlei em Paris 2024 foi no sábado, 27 de julho, em uma partida entre Brasil e Itália (vôlei masculino), quando a seleção brasileira foi derrotada. Conforme o calendário olímpico, a final masculina está prevista para ocorrer em 10 de agosto, no sábado, às 8 horas (horário de Brasília).

A final feminina ocorre no dia seguinte, 11 de agosto, domingo, também às 8 horas (horário de Brasília).