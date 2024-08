Jogos das Olimpíadas 2024 ao vivo hoje, 5: onde assistir e programação

Olimpíadas 2024: A escalada esportiva vai ter sua estreia olímpica nesta segunda-feira, 5; veja programação e onde assistir ao vivo Crédito: MOHD RASFAN / AFP

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, tiveram o seu início oficial no dia 26 de julho e serão finalizados em 11 de agosto. Confira a seguir a programação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, segunda, 5 de agosto (05/08). VEJA | O POVO terá correspondente em Paris para reforçar cobertura das Olimpíadas É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos das Olimpíadas: programação de hoje (05/08) e onde assistir ao vivo Os jogos Olímpicos de Paris vão ser transmitidos no site oficial das Olimpíadas, Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Amazon Prime Vídeo, para assinantes).

Atletismo

05h05 - 400m com barreiras Masculino - 1ª Rodada



05h10 - Lançamento de Disco Masculino Classificação - Grupo A



05h40 - Salto com Vara Feminino - Classificação



05h50 - 400m com barreiras Feminino - Repescagem



06h20 - 400m Masculino - Repescagem



06h35 - Lançamento de Disco Masculino Classificação - Grupo B



06h55 - 400m Feminino - 1ª Rodada



07h50 - 200m Feminino - Repescagem



14h - Salto com Vara Masculino - Final



14h04 - 3.000m Obstáculos Masculino - 1ª Rodada



14h55 - 200m Masculino - 1ª Rodada



15h30 - Lançamento de Disco Feminino - Final



15h45 - 200m Feminino - Semifinal



16h15 - 5.000m Feminino - Final



16h47 - 800m Feminino - Final

Badminton

04h45 - Simples Feminino - Finais



09h30 - Simples Masculino - Finais

Basquete 3x3

12h30 - Feminino - Semifinal



13h - Masculino - Semifinal



13h30 - Feminino - Semifinal



14h - Masculino - Semifinal



16h - Feminino - Disputa pelo bronze



16h30 - Masculino - Disputa pela medalha de bronze



17h - Feminino - Disputa pelo ouro



17h30 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro Canoagem Slalom

10h30 - Caiaque Cross Feminino - Quartas de final



10h52 - Caiaque Cross Masculino - Quartas de final



11h15 - Caiaque Cross Feminino - Semifinal



11h28 - Caiaque Cross Masculino - Semifinal



11h43 - Caiaque Cross Feminino - Disputa pelo Bronze



11h48 - Caiaque Cross Masculino - Disputa pelo Bronze



11h55 - Caiaque Cross Feminino - Final

12h - Caiaque Cross Masculino - Final Ciclismo de pista

12h - Velocidade por equipes feminino - Classificatórias



12h27 - Perseguição por equipes masculino - Classificatórias



13h55 - Velocidade por equipes feminino - Primeira Rodada



14h09 - Velocidade por equipes masculino - Classificatórias



14h46 - Velocidade por equipes feminino - Disputa do 7º e 8º lugar



15h50 - Velocidade por equipes feminino - Disputa do 5º e 6º lugar



14h54 - Velocidade por equipes feminino - Disputa pelo bronze



14h59 - Velocidade por equipes feminino - Disputa pelo ouro

Escalada Esportiva

05h - Masculino - Boulder e Lead - Semifinal Boulder



08h - Speed Feminino - Classificação de Qualificação



08h35 - Speed Feminino, Classificação - Eliminatórias

Futebol

13 h - Masculino - Semifinal (Marrocos x Espanha)



16 h - Masculino - Semifinal (França x Egito) Ginástica artística

06h45 - Barras paralelas masculinas, final



07h38 - Trave de equilíbrio feminina, final



08h33 - Barra fixa masculina, final



09h23 - Solo feminino, final

Hipismo

09h - Saltos Individual - Classificação

Hóquei sobre Grama

05h - Feminino - Quartas de final



07h30 - Feminino - Quartas de final



12h30 - Feminino - Quartas de final



15h - Feminino - Quartas de final

Luta Greco-Romana e livre

10h - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Classificação

10h - Luta Livre 68kg Feminino - Oitavas de final

10h - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Oitavas de final

10h10 - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Oitavas de final

11h20 - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Quartas de final

11h20 - Luta Livre 68kg Feminino - Quartas de final

11h20 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Quartas de final

16h - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Semifinal



16h10 - Luta Greco-Romana 60kg Masculino - Semifinal



16h20 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Semifinal



16h30 - Luta Greco-Romana 130kg Masculino - Semifinal



16h40 - Luta Livre 68kg Feminino - Semifinal



16h50 - Luta Livre 68kg Feminino - Semifinal

Nado artístico

14h30 - Equipe - Rotina Técnica

Polo aquático

07h - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (Hungria x Sérvia)



08h35 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (Austrália x Japão)



10h10 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (Grécia x Itália)



13h30 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (Croácia x EUA)



15h05 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B (França x Espanha)

16h40 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A (Romênia x Montenegro) Saltos ornamentais

05h - Plataforma de 10m feminino - Rodada Preliminar



10h - Plataforma de 10m feminino - Semifinal

Surfe

14h - Masculino - Semifinal

15h12 - Feminino - Semifinal

16h24min - Masculino - Disputa pela medalha de bronze

17h05min - Feminino - Disputa pela medalha de bronze

17h46min - Masculino - Disputa pela medalha de ouro

18h27min - Feminino - Disputa pela medalha de ouro Tênis de Mesa

05h - Masculino por equipes - Oitavas de final (Suécia x Dinamarca)



05h - Masculino por equipes - Oitavas de final (Polônia x Japão)



05h - Masculino por equipes - Oitavas de final (Egito x Taipei Chinesa)



05h - Masculino por equipes - Oitavas de final (Romênia x Índia)



10h - Feminino por equipes - Oitavas de final (China x Egito)



10h - Feminino por equipes - Oitavas de final (Japão x Austrália)

10h - Feminino por equipes - Oitavas de final (França x Tailândia)

10h - Feminino por equipes - Oitavas de final (Portugal x Brasil )

) 15h - Feminino por equipes - Oitavas de Final (Brasil x Coreia do Sul) Tiro esportivo

04h - Skeet Equipe Mista - Classificação



04h30 - Pistola de tiro rápido 25m Masculino - Final

Triatlo

03h - Revezamento Misto

Vela 07h03 - Kite Feminino

07h05 - Multicasco Misto

07h13 - Kite Masculino

07h15 - Dinghy Feminino

09h40 - Dinghy Masculino

12h05 - Dinghy Misto Vôlei

04h - Masculino - Quartas de final



08h - Masculino - Quartas de final



12h - Masculino - Quartas de final



16h - Masculino - Quartas de final

Vôlei de Praia

04h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



05h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



08h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



09h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



12h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



13h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



16h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final



17h - Masculino ou Feminino - Jogo pelas oitavas de final

O futebol nas Olimpíadas começou no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto.

No dia 25, o time feminino estreou contra a Nigéria, pelo grupo C e levou a vitória. A Seleção enfrentou o Japão nesse domingo, 28, e foi derrotado por 2 a 1. Por fim, a Espanha foi a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, acabou sendo derrotada por 2x0 e garantiu vaga na segunda fase.