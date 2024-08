Baterias decisivas do surfe são novamente adiadas por conta das condições do mar no Taiti

A direção de prova informou que haverá uma nova chamada às 9h30, no horário local (16h30 no horário de Brasília), para definir se há condições da etapa ser disputada

A baterias decisivas de surfe das Olimpíadas de 2024 foram novamente adiadas pela organização do evento em razão das condições do mar de Teahupo’o, no Taiti. As semifinais das categorias masculina e feminina eram esperadas para ser disputadas nesta tarde (horário de Brasília).

A direção de prova informou que haverá uma nova chamada às 9h30, no horário local (16h30 no horário de Brasília), para definir se há condições da etapa ser disputada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em caso positivo, as semifinais de surfe devem ser retomadas às 19h (de Brasília). Se não, as provas não irão ocorrer neste sábado, como planejado.