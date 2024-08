Olimpíada 2024: Paulo André reflete sobre como BBB influenciou desempenho

Competidor iniciou a entrevista falando sobre como acabou "ficando para trás" ao passar um tempo sem treinar enquanto estava confinado no programa, e pelos compromissos comerciais que assumiu após ele.

De acordo com a ESPN, após eliminação o atleta falou à imprensa que ter participado do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) teve influência em seu desempenho, mas que não se arrepende da escolha que fez à época.

O velocista Paulo André Camilo ficou por último nas eliminatórias da prova dos 100m rasos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, no Stade de France, realizada neste sábado, 3.

"Seria muita falta de inteligência minha ter saído do reality do jeito que eu saí e abandonar tudo. Eu tive que aproveitar o momento e não me arrependo", disse aos jornalistas presentes.

"Influenciou muito. Não vou ser hipócrita em dizer que não influenciou. Acho que para chegar aqui, tirando o quesito da minha lesão, e brigar por uma medalha, algum lado tem que ser sacrificado. E eu optei por não sacrificar e tá tudo bem. Essa foi a minha escolha. Eu tive a oportunidade, abracei a oportunidade e não me arrependo nem um segundo. Só que assim, eu batalhei para estar aqui. Não foi por conta da visibilidade que alcancei, não foi por conta da estrutura que consegui montar... Conquistei isso aqui com muito suor. Tive menos tempo que os demais e conquistei isso aqui", completou ainda.