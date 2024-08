Vacilo de Calderano não diminui feito histórico, e sonho de medalha segue vivo

Mesatenista brasileiro disputa o bronze contra francês, neste domingo, 4, e pode se tornar o primeiro medalhista olímpico da modalidade no País

Antes de mais nada, vale ressaltar: o que o brasileiro conquistou em Paris, ninguém tira. O tênis de mesa chegou onde jamais havia conseguido até então, entre os quatro melhores do mundo. Isto, por si só, já seria suficiente para o carioca voltar ao Brasil com orgulho e a sensação de dever cumprido.

A imagem do mesatenista após a semifinal, em que perdeu para o sueco Truls Moregardh , é de um abatimento visível. Claro que toda derrota é dolorida, mas a forma que se perde dita a intensidade e a forma da dor. E Calderano sentiu na pele o gosto agridoce do "quase".

Sentimentos são impossíveis de ser mensurados ou comparados. No entanto, se tivesse uma aposta aleatória de qual atleta brasileiro está mais triste e abatido após a primeira semana de Jogos Olímpicos em Paris, um nome forte seria o do carioca Hugo Calderano.

Porém, o instinto de atleta de alto rendimento, juntamente com o sentimento natural dos milhares de torcedores que conquistou, fez o País acreditar que dava para a história ganhar proporções ainda maiores com uma possível final. E o primeiro set, quando Calderano abre 10 a 5 no placar, fez a Arena Paris Norte tremer.