Leifert condena expulsão de Marta na Olimpíada: ‘Sem café com leitismo’

O jornalista Tiago Leifert causou polêmica nas redes sociais ao condenar a expulsão de Marta na derrota da Seleção Brasileira para a Espanha na Olimpíada. O profissional da imprensa utilizou seu canal no YouTube “TiaGOL” para pedir uma cobrança a rainha pela sua falha no terceiro jogo da fase de grupos no torneio.

Assim como, apontou que veículos de comunicação cometeram erro por não criticá-la por receber o cartão vermelho no embate com a Espanha. Deste modo, pediu que as empresas da imprensa promovam uma mudança de postura. Aliás, para reforçar a sua opinião deu exemplo de atletas de sucesso que foram cobrados em cenários semelhantes.