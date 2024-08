Conheça a boxeadora argelina e a polêmica que a tornou alvo de ataques transfóbicos na Olimpíada

A boxeada Imane Khelif está sendo alvo de ataques transfóbicos na Olimpíada de Paris após vencer a italiana Angela Carini. Tal situação se deve a alegações de uma força da argelina acima do padrão feminino. Ainda tentaram argumentar que teria sido o motivo principal para sua oponente desistir da luta depois de somente 46 segundos. Alguns internautas até recuperaram uma reprovação da atleta em um teste polêmico de gênero. Apesar da desaprovação, ela recebeu a liberação do Comitê Olímpico Internacional (COI) para disputar a principal competição esportiva do mundo.

Mesmo com todas essas teorias, Imane nasceu mulher e também se identifica como uma. Ou seja, se classifica como uma pessoa cisgênera. O questionamento envolvendo a identidade de gênero da pugilista teve início no ano passado. Exatamente quando teve que passar por um teste questionável, pois mede níveis de testosterona e analisa o material genético.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, Khelif recebeu a desaprovação exatamente por conter níveis elevados de testosterona. Tal cenário se explica porque a boxeadora tem Doenças do Desenvolvimento sexual (DSD). Além da elevação no nível hormonal, também apresentam cromossomos XY. Por conta da reprovação, a argelina foi desclassificada do Campeonato Mundial Feminino de 2023.