Duda e Patrícia no vôlei de praia das Olimpíadas: horário e onde assistir

Dupla brasileira enfrentará as italianas para ser o primeiro lugar do grupo. Veja o horário e onde assistir

As brasileiras esperam manter 100% de aproveitamento, já que venceram o Egito e a Espanha nesta fase de grupos. Em caso de vitória, o Brasil está classificado para as oitavas de finais . Veja onde assistir à competição.

Nesta quinta-feira, 1º, o Brasil disputa mais uma partida do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris . A dupla Ana Patrícia e Duda enfrenta as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti valendo o primeiro lugar do grupo A.

Duda e Patrícia no vôlei: qual horário e onde assistir



A disputa de hoje entre Ana Patrícia/Duda e Gottardi/Menegatti começa nesta quinta-feira, 1º, às 15h no horário de Brasília. O público terá quatro opções para assistir ao tênis nos jogos olímpicos de Paris.



Durante os nove dias de torneio, as partidas serão transmitidas pelo site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.



Site: Olympics.com (com restrições)

TV aberta: TV Globo

TV por assinatura: Sportv

YouTube e Twitch: Cazé TV