Nadal e Alcaraz perdem para americanos e veterano espanhol encerra carreira olímpica

A dupla espanhola Rafael Nadal e Carlos Alcaraz disputou contra os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, dois dos melhores jogadores de duplas do mundo, nesta quarta-feira, 31. O jovem tenista ibérico segue na disputa de simples, enquanto o veterano está fora da Olimpíada

O duelo desta quarta-feira teve parciais de 6-2 e 6-4 para Krajicek e Ram, dois dos melhores tenistas de duplas do mundo — ambos já foram número 1 da modalidade e somam cinco títulos de Grand Slam.

Como já está fora na categoria de simples, Rafael Nadal, de 38 anos, se despediu de Paris-2024. Vale lembrar que ele ganhou 14 títulos em Roland Garros, onde está sendo disputado o tênis na Olimpíada. O Touro Miúra, que deve em breve encerrar a carreira nas quadras, é dono de dois ouros olímpicos (simples, em 2008; duplas, com Marc López, em 2016).

Os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram bateram a dupla espanhola Rafael Nadal e Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, eliminando os rivais nas duplas masculinas das quartas de final do tênis nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quarta-feira, 31.

Os americanos encaram agora Tomas Machac e Adam Pavlasek, da Tchéquia, e disputam por uma vaga na decisão.

Com o resultado, o bicampeão olímpico Rafael Nadal, de 38 anos, se despede das Olimpíadas e chega ao fim a experiente parceria com Alcaraz, de 21, Alcaraz, que ainda segue para as oitavas de final da categoria individual.