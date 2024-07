Lorena ressalta fé em que Brasil avance no futebol feminino nas Olimpíadas

Com uma atuação ineficiente, a seleção brasileira de futebol feminino foi derrotada em 2 a 0 pela Espanha na tarde desta quarta-feira, 31, e viu a classificação para a próxima fase da busca por medalhas nas Olimpíadas de Paris-2024 dificultar. Com o revés, a equipe comandada por Arthur Elias agora depende dos resultados dos jogos de Austrália e Canadá, mas a fé na classificação segue no elenco verde e amarelo.

Em entrevista cedida após o jogo, a goleira Lorena ressaltou que ainda acredita no avanço do time, pontuando que a partir do mata-mata um novo torneio deve se iniciar. "Vamos nos classificar e aí começa um novo campeonato", salientou a goleira.

Camisa 1 do Brasil, Lorena foi um os principais nomes da disputa, apesar dos dois gols tomados. Ao todo, de acordo com o site de estatísticas SofaScore, a arqueira fez sete defesas difíceis e foi a atleta de maior destaque do time Brasil com uma nota de atuação em 8,2.