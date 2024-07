Triatlo é realizado em Paris, após queda da poluição do Rio Sena

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da chuva entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira (31) em Paris, novas medições nos níveis de poluição realizadas durante a madrugada atestaram que a qualidade da água do rio Sena melhorou, permitindo a realização das provas do triatlo. A competição masculina fora adiada - de ontem para hoje - devido à poluição. A natação, parte da prova do triatlo, pôde finalmente ocorrer no rio que corta a capital francesa.

A largada das provas do triatlo feminino aconteceu às 3h (horário de Brasília). As competidoras iniciaram com a natação, a partir da ponte Alexandre III. A modalidade combina 1,5 quilômetro de natação, 40 km de ciclismo e termina com mais 10 km de corrida.