Além das medalhas, as Olimpíadas garantem momentos inusitados, já que os atletas e a organização do evento estão sujeitos a imprevistos durante as disputas. Com oito dias de competição, as Olimpíadas de Paris já rendem momentos incomuns para o público. Confira a seguir os momentos inusitados das Olimpíadas de Paris 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Olimpíadas 2024: os momentos inusitados em Paris

Voluntário usa sunga estampada para resgatar touca da piscina

Um funcionário da organização dos Jogos de Paris protagonizou um momento cômico na prova de natação dos 100 metros peito feminino. Ele precisou entrar na piscina da Arena Paris La Défense para resgatar uma touca no último domingo, 28.

Com uma sunga estampada, ele caiu na água, pegou a touca e saiu ovacionado pelos torcedores que estavam no local. Atriz Nicole Kidman participa de comemoração da torcida brasileira A atriz australiana Nicole Kidman compareceu à final do skate feminino para torcer por Chloe Covell, uma das promessas do seu país natal. Ela estava acompanhada do marido, Keith Urban, sendo fotografada fazendo a “ola” com os brasileiros que torciam por Rayssa Leal, que levou a medalha de bronze.