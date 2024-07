Contra Alemanha, Brasil perde segunda no basquete masculino

Seleção comandada pelo sérvio Aleksandar Petrovic foi derrotada pela anfitriã França na estreia e agora sofreu um revés para a atual campeã mundial. O time encerra a primeira fase, ainda com chance de se classificar, contra o Japão, na sexta

A seleção de basquete masculino do Brasil entrou em quadra nesta terça-feira, 30, e saiu derrotada pela atual campeã mundial, Alemanha, por 86 a 73, em jogo da segunda rodada do grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida aconteceu no Estádio Pierre Mauroy.

A equipe comandada por Aleksandar Petrovic começou mal a primeira etapa, mas cresceu no segundo quarto e igualou o resultado na metade da patida. Na volta do intervalo, porém, o ritmo não se manteve e os brasileiros tiveram pior aproveitamento, sofrendo o revés.

Um fator decisivo foi a exclusão do pivô Bruno Caboclo ainda no terceiro quarto, quando o Brasil perdia por dois pontos. Ao lado do armador Yago Mateus, o ex-jogador da NBA era o melhor brasileiro em quadra.