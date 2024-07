Guilherme Caribé avança às semis nos 100 metros livre

A natação brasileira segue em busca de conquistar a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta terça-feira (30), o Brasil participou nas disputas classificatórias de quatro provas: 200m borboleta masculino, 100m livre masculino, 1500m livre feminino e no revezamento 4x200m livre masculino. Por lá, destaque para Guilherme Caribé que conquistou a classificação às semifinas dos 100 metros livre.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e especialista nos 100 metros livre, Caribé é uma das boas promessas do país na natação. Ele foi à Paris com boas expectativas para alcançar a final da categoria, e já deu o primeiro passo nesta direção. Guilherme nadou bem na nona e última bateria qualificatória, que contava com os principais nadadores da prova. Seu tempo foi de 48s35, sendo o quarto lugar da série e o 12º no geral. Assim, ele conseguiu avançar para as semifinais, que serão disputadas na tarde desta terça-feira.