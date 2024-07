Olimpíadas hoje, 29, valem medalha; veja programação das disputas

Fique por dentro da programação completa das Olimpíadas Paris 2024 no dia 29 de julho e quais são as modalidades que disputam o pódio

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024 e serão finalizados no dia 11 de agosto. Confira abaixo quais são as modalidades que vão competir por medalha nesta segunda-feira, 29, em ordem alfabética.



Brasil nas Olimpíadas 2024: VEJA programação completa dos Jogos



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Disputa por medalha nas Olimpíadas 2024: programação do Badminton hoje, 29



3h30 - Duplas mistas, Simples feminino, Duplas masculinas, Simples masculino, Duplas femininas



9h - Duplas mistas, Simples masculino, Duplas femininas, Simples feminino, Duplas masculinas



14h30 - Duplas femininas, Simples feminino, Duplas masculinas, Duplas mistas, Simples masculino

Disputa por medalha nas Olimpíadas 2024: programação do Basquete hoje, 29



6h - Nigéria x Austrália (feminino) - Grupo B



8h30 - Alemanha x Bélgica (feminino) - Grupo C



12h15 - Canadá x França (feminino) - Grupo B



16h - EUA x Japão (feminino) - Grupo C

Disputa por medalha das Olimpíadas 2024: programação do Boxe hoje, 29



6h - 60 kg (feminino)



6h48 - 63,5 kg (feminino)



7h36 - 92 kg (masculino)



10h30 - 60 kg (feminino)



11h02 - 63,5 kg (masculino)



11h50 - 92 kg (masculino)



15h - 60 kg (feminino)



15h48 - 63,5 kg (masculino)



16h20 - 92 kg (masculino)

Disputa por medalha nas Olimpíadas 2024: Canoagem Slalom hoje, 29



10h - Canoa Individual (masculino)



11h - Caiaque Individual (feminino)

Disputa por medalha nas Olimpíadas 2024: programação do Ciclismo Mountain Bike hoje, 29



9h10 - Cross Country (masculino)

Disputa por medalha nas Olimpíadas 2024: programação da Esgrima hoje, 29



5h - Espada individual 1° fase (feminina)



5h25 - Sabre individual 1° fase (masculino)



5h50 - Espada individual 2° fase (feminina)



7h30 - Sabre individual 2° fase (masculino)



9h10 - Espada individual oitavas (feminina)



10h - Sabre individual oitavas (masculino)



10h50 - Espada individual quartas (feminina)



11h15 - Sabre individual quartas (masculino)



14h - Espada individual semifinal (feminina)



14h50 - Sabre individual semifinal (masculino)



15h40 - Espada individual bronze (feminino)



16h05 - Sabre individual bronze (masculino)



16h30 - Espada individual ouro (feminino)



16h55 - Sabre individual ouro (masculino)

Olimpíadas 2024: Handebol no dia 29



4h - Eslovênia x Dinamarca (feminino) - Grupo A



6h - Países Baixos x Angola (feminino) - Grupo B



9h - Espanha - Brasil (feminino) - Grupo B



11h - Alemanha x República da Coreia (feminino) - Grupo A



14h - Hungria x França (feminino) - Grupo B



16h - Noruega x Suécia (feminino) - Grupo A

Olimpíadas 2024: Hipismo no dia 29



6h - Adestramento individual - Grande Prêmio



6h - Adestramento individual - Grande Prêmio

Olimpíadas 2024: Hóquei sobre Grama no dia 29



5h - Irlanda x Austrália - fase de grupos (masculino) - Grupo B



5h30 - Japão x China - fase de grupos (feminino) - Grupo A



7h45 - Índia x Argentina - fase de grupos (masculino) - Grupo B



8h15 - Espanha x EUA - fase de grupos (feminino) - Grupo B



12h - Grã-Bretanha x Austrália - fase de grupos (feminino) - Grupo B



12h30 - África do Sul x Argentina - fase de grupos (feminino) - Grupo B



14h45 - Alemanha x Países Baixos - fase de grupos (feminino) - Grupo A



15h15 - França x Bélgica - fase de grupos (feminino) - Grupo A



Olimpíadas 2024: Judô no dia 29



5h - Tatame 1 - Arena Campo de Marte



5h - Tatame 1 - Arena Campo de Marte



11h - Tatame 1 - Arena Campo de Marte

Olimpíadas 2024: Natação no dia 29



6h - 400m Medley Individual - Baterias (feminino)



6h13 - 100m Costas - Baterias (feminino)



6h28 - 800m Livre - Baterias (masculino)



15h30 - 400m Medley Individual - Final (feminino)



15h40 - 200m Livre - Final (masculino)



15h57 - 100m Costas - Semifinal (feminino)

Olimpíadas 2024: Polo Aquático no dia 29



9h - Países Baixos x Hungria (feminino) - Grupo A



10h35 - Grécia x EUA (feminino) - Grupo B



13h30 - Espanha x França (feminino) - Grupo B



Austrália x China (feminino) - Grupo A



Olimpíadas 2024: Remo no dia 29



4h - Skiff Simples (masculino)



5h12 - Skiff Simples (feminino)



6h30 - Skiff Simples (masculino)



7h - Skiff Simples (feminino)



7h30 - Skiff Simples (masculino)



7h50 - Skiff Simples (feminino)



Olimpíadas 2024: Rugby Sevens no dia 29



9h - Grã-Bretanha x África do Sul (feminino) - Grupo B



9h30 - Austrália x Irlanda (feminino) - Grupo B



10h - Japão x Brasil (feminino) - Grupo C



10h30 - França x EUA (feminino) - Grupo C



11h - Canadá x China (feminino) - Grupo A



11h30 - Nova Zelândia (feminino) - Grupo A



15h - 9° lugar x 12° lugar (feminino)



15h30 - 10° lugar x 11° lugar (feminino)



16h - 1° no Grupo A x 8° lugar (feminino) - Quartas de Final



16h30 - 2° no Grupo B x 2° lugar no Grupo C (feminino) - Quartas de Final



17h - 1° no Grupo C x 2° lugar no Grupo A (feminino) - Quartas de Final



17h30 - 1° no Grupo B x 7° lugar (feminino) - Quartas de Final



Olimpíadas 2024: Saltos Ornamentais no dia 29

6h - Plataforma de 10m sincronizado (masculino) - Final



Olimpíadas 2024: Tênis no dia 29



7h - Roland Garros - Quadra Philippe - Chatrier



7h - Roland Garros - Quadra Suzanne - Lenglen



7h - Roland Garros - Quadra Simone - Mathieu



7h - Roland Garros - Quadra 14



7h - Roland Garros - Quadra 6



7h - Roland Garros - Quadra 7



7h - Roland Garros - Quadra 8



7h - Roland Garros - Quadra 9



7h - Roland Garros - Quadra 10



7h - Roland Garros - Quadra 11



7h - Roland Garros - Quadra 12



7h - Roland Garros - Quadra 13



14h - Roland Garros - Quadra Philippe - Chatrier

Olimpíadas 2024: Tênis de Mesa no dia 29



Individual masculino e feminino - segunda fase



Duplas mistas - disputa pela medalha de bronze



Duplas mistas - disputa pela medalha de ouro



Olimpíadas 2024: Tiro com Arco no dia 29



4h30 -Equipes Femininas



9h15 - Equipes Femininas



11h48 - Equipe Feminina - Disputa da Medalha de Bronze



12h11 - Equipe Feminina - Disputa da Medalha de Ouro



Olimpíadas 2024: Tiro Esportivo no dia 29



4h - Carabina de Ar 10m por Equipes Mistas - Classificação



5h30 - Pistola de Ar 10m (masculino) - Classificação



5h30 - Carabina de Ar 10m - Equipes Mistas



7h30 - Pistola de Ar 10m (feminino) - Classificação



9h15 - Carabina de Ar 10m (feminino) - Treino Pré-Evento



11h - Carabina de Ar 10m (masculino) - Treino Pré-Evento



Olimpíadas 2024: Vela no dia 29

7h15 - Skiff (feminino)



9h05 - Skiff (masculino)



10h43 - Windsurf (feminino)



11h01 - Windsurf (masculino)

Olimpíadas 2024: Vôlei no dia 29



4h - Turquia x Países Baixos - Rodada Preliminar (feminino) - Grupo C



8h - Brasil x Quênia - Rodada Preliminar (feminino) - Grupo B



12h - EUA x China - Rodada Preliminar (feminino) - Grupo A



16h - França x Sérvia - Rodada Preliminar (feminino) - Grupo A



Olimpíadas 2024: Vôlei de Praia no dia 29



4h - Itália x Áustria (masculino) - Grupo A

5h - Países Baixos x Espanha (masculino) - Grupo F

6h - China x Canadá (feminino) - Grupo B

7h - Suíça x Espanha (feminino) - Grupo F

10h - Canadá x Paraguai (masculino) - Grupo D

11h - França x EUA (masculino) - Grupo F



12h - Letônia x Suíça (feminino) - Grupo D



15h - Suécia x Equador (masculino) - Grupo A



16h - França x Alemanha (feminino) - Grupo F



17h - EUA x Áustria (feminino) - Grupo B

Olimpíadas de Paris: VEJA quais países participam dos Jogos Olímpicos