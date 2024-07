Brasil nas Olimpíadas 2024 hoje, 29: programação do País nos Jogos

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024 e serão finalizadas no dia 11 de agosto. Confira abaixo quais são as modalidades que o Time Brasil vai disputar no pódio nesta segunda-feira, 29.

Desfile das delegações, VEJA ícones do esporte e artistas: sob chuva, pira olímpica é acesa em Paris



Olimpíadas 2024: programação completa do Time Brasil por modalidades no dia 29



Judô



5h - Arena Campo de Marte - Tatame 2



Judô



5h - Arena Campo de Marte - Tatame 1



Tênis de Mesa



5h - Simples masculino



Vela



7h15 - Skiff (feminino)



Vôlei



8h - Brasil x Quênia (feminino) - Rodada Preliminar - Grupo B



Esgrima



7h05 - Florete individual - 2°fase (masculino)



Vela



9h05 - Skiff (masculino)



Badminton



Simples feminino



Rugby Sevens



Japão x Brasil (feminino) - Grupo C



Vela



Windsurf (masculino)



Boxe



60 kg - Oitavas de Final (feminino)



Boxe



92 kg - Oitavas de Final (masculino)

