Após vitória de Medina, COB devolve alfinetada de japonês: "Chora q tou feliz!"

Perfil oficial do Time Brasil no X (ex-Twitter) retrucou a provocação do surfista Kanoa Igarashi, algoz de Medina em Tóquio-2020. Página também "bloqueou" Japão após resultados em Paris

Após a aguardada revanche do surfista brasileiro Gabriel Medina contra o japonês Kanoa Igarashi nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta segunda-feira, 29, o perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no X (antigo Twitter) devolveu a alfinetada do algoz de Medina em Tóquio-2020: "Chora chora q tou feliz! Hehehehe".

A frase cita uma publicação feita por Igarashi em 2021, quando o surfista provocou brasileiros que questionavam o resultado responsável por eliminar o tricampeão mundial da competição.

Chora chora q tou feliz! Hehehehe https://t.co/eSy6RBAKYi

Três anos depois (as Olimpíadas de Tóquio aconteceram em 2021 devido à pandemia de Covid-19), Medina teve a oportunidade de reencontrar o japonês e não desperdiçou: com 9,9 pontos, maior nota da história do esporte nos Jogos, o brasileiro somou 17,4 contra 9,9 do rival e saiu vitorioso para as quartas de final. Ele vai enfrentar o também brazuca João Chianca.

Disputa Brasil x Japão

Apesar da boa vitória de Medina, o Time Brasil tem saído derrotado das disputas contra japoneses em Paris-2024 — do skate ao futebol. Ainda nesta segunda-feira, a judoca Rafa Silva perdeu o bronze na categoria até 57kg para a adversária japonesa Haruka Funakubo.

As derrotas sequenciais em diversas modalidades olímpicas têm indignado a torcida brasileira, mas também gerado "memes". Até o perfil oficial do COB entrou na onda e "bloqueou" o time Japão na rede social. Confira: