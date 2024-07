Rayssa e Rebeca ao vivo no skate e ginástica: programação e onde assistir

Confira a programação das apresentações das duas brasileiras destaques dos Jogos Olímpicos 2024 com chances de pódio. Com Rayssa Leal no Skate e Rebeca Andrade na Ginástica Olímpica, o Brasil segue na frente com grandes chances de medalhas nas Olimpíadas 2024 de Paris.

Skate nas Olimpíadas: VEJA quais serão os dias da modalidade nos Jogos



Programação das Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo à Rayssa Leal

Horário: 7h da manhã no horário de Brasília

Modalidade: Skate Street

Onde assistir: TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Programação das Olimpíadas 2024: onde assistir ao vivo à Rebeca Andrade

Horário: 16h da tarde no horário de Brasília

Modalidade: Ginástica Artística - Qualificações

Onde assistir: TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.

Rayssa Leal nas Olimpíadas 2024: conheça sua trajetória até aqui

A jovem Rayssa Leal ganhou destaque ao ser anunciada como representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2021. Isso porque, à época, ela tinha 13 anos e foi a atleta mais jovem a representar o País na competição internacional.