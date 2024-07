Chuva em Paris atrasa jogos de tênis das brasileiras Bia Haddad e Laura Pigossi

Bia Haddad encara a francesa Gracheva, enquanto Laura Pigossi mede forças com a ucraniana Yastremska

As constantes chuvas em Paris, na França, seguem afetando o cronograma das Olimpíadas de 2024. Desta vez, o mau tempo atrasou jogos das tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, marcados para este sábado.

As duas atletas tinham partidas previstas para as 9h da manhã (de Brasília). Bia Haddad encara a francesa Gracheva, enquanto Laura Pigossi mede forças com a ucraniana Yastremska. Elas, porém, não entraram nas quadras.

No momento, os jogos estão suspensos por tempo indeterminado e não devem ser disputados até o término da chuva em Paris. Há previsão de temporal até as 11h30 (de Brasília) deste sábado.