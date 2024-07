Guilherme Costa e Mafê se classificam à final dos 400 m livre de natação em Paris

"Sempre tem alguém que fica fora, entrei atento nisso. A primeira parte foi feita, estou contente. Agora é dar meu melhor à tarde. Sei que fiz um trabalho bem feito até agora. Gosto da pressão, quando as coisas estão mais tensas, e vai ser assim na final. Espero conseguir me sobressair", disse o nadador.

Apelidado de Cachorrão, Guilherme Costa se classificou nos 400 m livre masculino após vencer a sua bateria ao marcar 3:44.23 na prova qualificatória da manhã deste sábado (horário de Brasília). Ele avançou à prova decisiva com o segundo melhor tempo no geral.

Os nadadores brasileiros Guilherme Costa e Maria Fernanda Costa, conhecida como Mafê, garantiram vagas nas finais dos 400 metros livre masculino e feminino, respectivamente, nas Olimpíadas de Paris 2024. Guilherme, apelidado de Cachorrão, venceu sua bateria com um tempo de 3:44.23, o segundo melhor no geral. Mafê também brilhou, registrando 4:03.47 e assegurando a sétima melhor marca na classificação geral, tornando-se a primeira brasileira a alcançar essa final em 76 anos.

Mais cedo, a brasileira Maria Fernanda Costa também garantiu vaga na final dos 400 m livre feminino de natação. Ela registrou 04:03.47 na prova qualificatória e concluiu a bateria na quinta colocação, avançando à próxima fase com o sétimo melhor tempo no geral.

O brasileiro Eduardo Moraes também entrou nas águas pela categoria 400 m livre masculino, mas terminou a prova na oitava posição, com 3:51.74, e não vai disputar a final, que acontece ainda neste sábado, na Arena La Defense, a partir das 15h42min (de Brasília).

Ao garantir classificação à final, Mafê Costa voltou a colocar uma representante brasileira na decisão dos 400 m livre feminino depois de 76 anos. A última participante havia sido Piedade Coutinho, em 1948.

Já a brasileira Gabrielle Roncatto ficou na oitava posição na terceira bateria, com 4:10.46, e não se classificou à final.

Esta é a primeira participação de Mafê nos Jogos Olímpicos. Além dos 400 m livre, ela também participa dos 200 m livre e do revezamento 4×200 m livre, ao lado de Gabrielle.

4×100 feminino decepciona, mas masculino quase avança

No 4×100 feminino, as brasileiras Ana Carol, Stephanie Balduccini, Giovana Medeiros e Maria Paula Heitmann decpecionaram e fizeram apenas o sétimo melhor tempo da segunda bateria, com 3:40.60. Desta forma, elas não conseguiram a vaga na final.

Do lado masculino, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Gabriel Santos e Breno Correia quase alcançaram a classificação à próxima etapa. Com o tempo de 3:14.22, eles ficaram na quarta colocação da segunda bateria, mas não se colocaram entre os finalistas.