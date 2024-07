Diogo Soares encaminha vaga à final da ginástica artística das Olímpiadas

Diogo Soares, de 22 anos, foi constante e encaminhou a classificação à fase final da ginástica artistica dos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado. Com uma nota total de 81.999 no individual geral, ele ocupa, até o momento, o sexto lugar.

Agora, Diogo espera o fim da terceira divisão, que começa às 15 horas (de Brasília), para saber se realmente garantiu a vaga na decisão.

O brasileiro começou nas argolas, conquistando uma nota de 13,033. Posteriormente, fez 14,200 no salto sobre a mesa, 13,933 nas barras paralelas e 14,133 na barra fixas. No solo, garantiu a nota de 13,100. Por fim, no cavalo com alças, fez 13,600.