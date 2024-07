Brasil perde para a Itália na estreia do vôlei masculino em Paris 2024

O próximo desafio da equipe brasileira será contra a Polônia, na quarta-feira, 31, às 4 horas no horário de Brasília

O próximo desafio da equipe brasileira será contra a Polônia, na quarta-feira, 31, às 4 horas (horário de Brasília). O grupo B, do qual o Brasil faz parte, também inclui o Egito, considerado o adversário mais fraco e que será o último oponente do Brasil nesta fase.

O Brasil perdeu para a Itália na sua estreia no vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na manhã deste sábado, 27, a equipe de Bernardinho foi derrotada por 3 sets a 1. Os brasileiros voltam à quadra para enfrentar a Polônia na próxima quarta-feira, 31.

Os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves avançam diretamente para as quartas de final, além dos dois melhores terceiros colocados.

O jogo

Os dois primeiros sets foram bastante disputados e foram decididos pela Itália no detalhe. O primeiro chegou a ficar empatado em 23 a 23 e o país europeu garantiu o set com dois pontos seguidos, fechando com 25 a 23.