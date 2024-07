Zico é assaltado em Paris e tem prejuízo de R$ 1,2 milhão

Embaixador do Time Brasil, o ex-jogador Zico sofreu um prejuízo milionário ao ter a mala roubada em Paris na noite dessa quinta-feira, 25. O fato ocorreu em frente ao hotel em que o ex-jogador está hospedado na capital francesa.

De acordo com informações do jornal francês Le Parisien, Zico descia do táxi com a esposa, quando teve os pertences roubados. O ex-camisa 10 do Flamengo carregava na mala um relógio Rolex e uma joia cravejada de diamantes, além de dinheiro em espécie em notas de euro e dólar. O valor subtraído é equivalente a 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 na atual cotação.



Os responsáveis pelo roubo teriam agido em dupla, distraindo o casal para levar a mala. A Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB) investiga o caso. Até o momento ninguém foi identificado.