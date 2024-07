Tocha olímpica: quem vai acender, por que o mistério e saiba história

Embora a identidade do atleta que segura a chama olímpica seja um mistério até o instante da cerimônia, já existem alguns nomes na lista das especulações

A identidade da pessoa que acende a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos normalmente é um mistério até os últimos momentos. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e a do Rio de Janeiro 2016 foram dessa forma.

Contudo, a cerimônia de abertura acontecerá apenas nesta sexta-feira, dia 26 de julho, às 14h30min, no horário de Brasília. Veja quais são os atletas mais considerados a serem a figura esportiva que irá carregar a tocha olímpica na celebração.

As Olimpíadas Paris 2024 já começaram. Os primeiros jogos aconteceram nessa quarta-feira, 24, com o futebol masculino e o rúgbi de sete. Nessa quinta-feira, 25, o handebol e o futebol feminino da Seleção Brasileira estrearam nos jogos contra a Espanha.

Além desses, figuras como Zinedine Zidane e Kylian Mbappé são apostas , mas com menor possibilidade.

Segundo o presidente do comitê organizador dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, a pessoa que acenderá a chama na sexta-feira, 26, ainda nem sabe que já foi escolhida.

Olimpíadas 2024: por que o nome só é revelado instantes antes da cerimônia

A identidade da pessoa que segura a tocha olímpica é mantida em segredo e só revelada no momento exato por várias razões. Uma delas é que mostrar a identidade no momento gera um certo impacto emocional e surpresa, tanto para o público presente quanto para os espectadores ao redor do mundo.

Além disso, manter a identidade em segredo ajuda a garantir a segurança da pessoa escolhida, prevenindo possíveis ameaças ou tentativas de interferência durante o evento, além de ser uma boa “jogada midiática” que aumenta a cobertura e a visibilidade do evento

História: o que há por trás da tocha olímpica

A chama olímpica é acesa na Grécia, no local dos antigos Jogos Olímpicos, e é mantida a chama até o final dos Jogos modernos. Isso simboliza a continuidade e a conexão entre os Jogos antigos e os modernos.

Além disso, ela representa a paz e a amizade entre as nações. A chama é passada de um portador para outro em um revezamento que atravessa diferentes regiões e países, simbolizando a união global e a cooperação internacional.

Já o ato de carregar a tocha e o revezamento simbolizam o esforço, a perseverança e o espírito de superação dos atletas. A chama que nunca se apaga representa a chama interior de cada atleta, a determinação e a paixão pelo esporte.



